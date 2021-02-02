دراسة: لقاح "أوكسفورد" يوفر حماية 76٪ لـ12 أسبوعا بعد الجرعة الأولى

أظهرت دراسة أجرتها جامعة "أوكسفورد" أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته مع شركة "أسترازينيكا" يوفر حماية بنسبة 76٪ لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأولى.

وقالت جامعة "أكسفورد" إن النتائج التي لم تتم مراجعتها بعد، تدعم قرار بريطانيا تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعات لمدة تصل إلى 12 أسبوعا.

وأشارت النتائج التي تم جمعها من بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، إلى أنه تم منح بعض الحماية بعد الجرعة الأولى وأن الاستجابات المناعية للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما تعززت بفترة أطول بعد الجرعة الثانية.

وقالت الجامعة إن فعالية اللقاح كانت 82.4٪ بعد 12 أسبوعا أو أكثر لمن أخذ الجرعة الثانية.

المصدر: "رويترز"