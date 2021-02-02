الشرطة الإسرائيلية تهاجم نائبا إسرائيليا يشارك بتظاهرة في الناصرة  

هاجمت الشرطة الإسرائيلية النائب في الكنيست عوفر كسيف خلال مشاركته في تظاهرة فلسطينية بمدينة الناصرة احتجاجا على مقتل شابين عربيين برصاص الشرطة الإسرائيلية في مدينة طمرة.

يذكر أن كسيف ضمن القائمة المشتركة التي تضم الأحزاب العربية.

واحتج المئات من أهالي مدينة طمرة داخل إسرائيل، وأغلقوا الطريق الرئيسي للمدينة، بعد مقتل شابين برصاص الشرطة الإسرائيلية، وعقد اجتماع لبلدية المدينة لبحث الخطوات القادمة.

RT

RT

المصدر: RT