محامو ترامب: مجلس الشيوخ ليس مخولا بمحاكمة موكّلنا

قال محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن مجلس الشيوخ ليس لديه سلطة محاكمة وعزل موكلهم بتهمة التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وفي مذكرة قدمت قبل أسبوع من الموعد المقرر لبدء محاكمته، جادل فريق الدفاع عن ترامب أيضا بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص منع موكله من تولي منصب عام في المستقبل.

واتهم أعضاء من الكونغرس ترامب بتهديد الدستور الأمريكي والتحريض على العنف ضد الحكومة إثر هجوم مناصريه على الكابيتول.

المصدر: "رويترز"