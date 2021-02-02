وفاة الكابتن البريطاني توم مور جراء إصابته بكورونا
توفي الكابتن البريطاني المعمّر توم مور الذي أطلق حملة عالمية لجمع التبرعات لمكافحة كورونا، إثر مضاعفات إصابته بالفيروس.
وثبتت إصابة المحارب المخضرم المعروف بـ"الكابتن توم" بفيروس كورونا الأسبوع الماضي عن عمر ناهز الـ100 عام، بعد نقله إلى المستشفى يوم الأحد بسبب ضيق في التنفس، وقالت عائلته إنه تلقى العلاج من الالتهاب الرئوي خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتم تأكيد وفاته على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي تديرها عائلته.
February 2, 2021
ومور قاتل في الحرب العالمية الثانية وأصبح بطلا وطنيا في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 40 مليون دولار للعاملين بقطاع الصحة قبيل عيد ميلاده الـ100، وقلدته الملكة إليزابيث وسام الفروسية.
وتمكن مور من جمع مبلغ قياسي لهيئة خدمات الصحة الوطنية باستكماله بعد عناء شديد مئة لفة حول حديقته بمساعدة مشاية في أبريل.
المصدر: RT