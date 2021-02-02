"لوفيغار": "سبوتنيك V" الروسي ثبتت فعاليته والأصوات تتعالى لتقييمه أوروبيا

لفتت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي التي نشرتها اليوم مجلة "لانسيت" البريطانية العلمية الشهيرة.

وركزت الصحيفة على تأكيد الخبراء المستقلين في تقرير "لانسيت" أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي فعال بنسبة 91.6٪ ضد Covid-19.

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واقتبست "لوفيغارو" تعليق اثنين من المتخصصين البريطانيين، وهما البروفيسور إيان جونز، وبولي روي بأن: "النتائج الواردة هنا واضحة وقد تم إثبات المبدأ العلمي لهذا التطعيم، وهذا يعني أن لقاحا إضافيا يمكنه الآن الانضمام إلى المعركة لتقليل الإصابة بـCovid-19".

NEW—Interim analysis of Russian #COVID19#vaccine phase 3 trial involving nearly 20,000 participants suggests a two-dose regimen has an efficacy of 91.6% against symptomatic #COVID19. No serious adverse events were deemed to be associated with vaccination. https://t.co/40sM7f2nbSpic.twitter.com/Hzrs34uCWr — The Lancet (@TheLancet) February 2, 2021

وذكّرت "لوفيغارو" بأن النتائج الأولى التي أعلن عنها مصممو "سبوتنيك v" استقبلها المجتمع العلمي الدولي بريبة الخريف الماضي، وأنه في هذه المرحلة يبدو أن المجتمع العلمي يصنف هذا اللقاح بين أفضل اللقاحات أداء إلى جانب اللقاحات من "بيوتنيك" و"فايزر" و"مودرنا".

وتابعت: "وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت الأصوات ترتفع في أوروبا وتطالب وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" بالتقييم.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية