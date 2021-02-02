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"لوفيغار": "سبوتنيك V" الروسي ثبتت فعاليته والأصوات تتعالى لتقييمه أوروبيا

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Sputnik
لقاح "سبوتنيك V" الروسي
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لفتت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إلى نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي التي نشرتها اليوم مجلة "لانسيت" البريطانية العلمية الشهيرة.

وركزت الصحيفة على تأكيد الخبراء المستقلين في تقرير "لانسيت" أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي فعال بنسبة 91.6٪ ضد Covid-19.

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مجلة "لانسيت" العلمية العالمية تنشر نتائج المرحلة الثالثة لتجارب "سبوتنيك V" السريرية

واقتبست "لوفيغارو" تعليق اثنين من المتخصصين البريطانيين، وهما البروفيسور إيان جونز، وبولي روي بأن: "النتائج الواردة هنا واضحة وقد تم إثبات المبدأ العلمي لهذا التطعيم، وهذا يعني أن لقاحا إضافيا يمكنه الآن الانضمام إلى المعركة لتقليل الإصابة بـCovid-19".

وذكّرت "لوفيغارو" بأن النتائج الأولى التي أعلن عنها مصممو "سبوتنيك v" استقبلها المجتمع العلمي الدولي بريبة الخريف الماضي، وأنه في هذه المرحلة يبدو أن المجتمع العلمي يصنف هذا اللقاح بين أفضل اللقاحات أداء إلى جانب اللقاحات من "بيوتنيك" و"فايزر" و"مودرنا".

وتابعت: "وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت الأصوات ترتفع في أوروبا وتطالب وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" بالتقييم.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية

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