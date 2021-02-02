الرئيس الأرجنتيني يشكر بوتين على لقاح "سبوتنيك V" الروسي

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع نظيره الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، وبحث الجانبان التعاون بين البلدين في مكافحة كورونا.

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وجاء في بيان عن الرئاسة الروسية أن فرنانديز شكر بوتين على توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا إلى الأرجنتين، حيث يستخدم هذا اللقاح على نطاق واسع في حملة التطعيم الوطنية ضد كورونا.

وذكر الكرملين أن الطرفين أكدا الفعالية العالية للقاح الروسي واتفقا على تشجيع الاتصالات بين الأجهزة المختصة للبلدين.

كما دعا الرئيسان وفقا للبيان إلى تطوير مجمل العلاقات متبادلة المنفعة بين روسيا والأرجنتين.

وأصبح "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا تم توريده إلى الأرجنتين، التي وقعت حكومتها صفقة مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تشمل 10 ملايين جرعة.

وأطلقت البلاد عملية التلقيح الجماعي بـ"سبوتنيك V" يوم 29 ديسمبر بتطعيم الموظفين الطبيين، وفي 20 يناير صادقت السلطات الصحية على تطعيم الأشخاص ممن في سن الـ60 عاما فما فوق.

المصدر: موقع الكرملين الإلكتروني