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مقتل وإصابة عدد من عملاء الــ"اف بي اي" بإطلاق نار في فلوريدا

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مقتل وإصابة عدد من عملاء الــ
Reuters
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قتل أحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي "اف بي اي" فيما أصيب آخرون أثناء تنفيذ مذكرة توقيف في قضية استغلال أطفال في ولاية فلوريدا.

وقالت مصادر لصحيفة Miami Herald، أن عدد العملاء الذين قتلوا هو 5، مشيرة إلى أن العملاء كانوا في مهمة لاعتقال رجل يشتبه في حيازته مواد إباحية عن دعارة الأطفال.

وقالت الشرطة لصحيفة South Florida Sun Sentinel أن اثنين من العملاء أصيبوا في حوالي الساعة 6 صباحا أثناء محاولتهم تنفيذ أمر اعتقال في 10100 Reflections Boulevard West.

المصدر: "الإندبندنت" + Fox news

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