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أعضاء بالكونغرس يتهمون ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف ضد الحكومة

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أعضاء بالكونغرس يتهمون ترامب بتهديد الدستور والتحريض على العنف ضد الحكومة
Reuters
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اتهم أعضاء من الكونغرس الأمريكي الثلاثاء، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهديد الدستور الأمريكي والتحريض على العنف ضد الحكومة إثر هجوم مناصريه على الكابيتول في 6 يناير.

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ويجادل الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الذين يجهزون لمحاكمة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، بأنه وجه حشدا غوغائيا نحو مبنى الكابيتول، وفق ما قالت "رويترز".

كما رفضوا حجج الجمهوريين القائلة بأن ترامب لا يمكن أن يواجه محاكمة عزل لأنه لم يعد يشغل منصبه.

وكان أنصار ترامب اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير، لتعطيل جلسة المصادقة على الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى فوز جو بايدن، واجتاز المحتجون الحواجز الأمنية واصطدموا مع سلطات الأمن في الكونغرس الأمريكي، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 50 شرطيا واعتقال 68 شخصا على الأقل من أنصار ترامب.

المصدر: رويترز 

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