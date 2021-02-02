كوريا الجنوبية: إيران أطلقت سراح بحارة السفينة المحتجزة باستثناء البحارة اللازمين لإدارة السفينة

قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن طهران قررت إطلاق سراح بحارة السفينة المحتجزة في إيران باستثناء البحارة اللازمين لإدارة السفينة.

وأضاف المسؤول أن قرار إيران جاء في مكالمة هاتفية أجريت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بين النائب الأول لوزيرة الخارجية تشوي جونغ-غون ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي.

وتخطط وزارة الخارجية لنقل البحارة الكوريين الجنوبيين الذين سيتم إطلاق سراحهم إلى طهران لتنسيق إجراءات العودة إلى بلادهم بمجرد تحديد من سيبقى على متن السفينة، كما أنها تخطط للتواصل مع البحارة غير حاملي الجنسية الكورية للتأكد من رغبتهم في العودة إلى بلادهم.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز يوم 4 من الشهر الماضي ناقلة النفط الكورية "هانكوك كيمي" وطاقمها في المياه القريبة من مضيق هرمز وكان على متنها 20 بحارا، بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين.

وترسو السفينة المحتجزة في ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

المصدر: "يونهاب"