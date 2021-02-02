"تويتر" يحذر وزير داخلية تركيا بسبب من وصفهم بـ "مجتمع الميم"

حذرت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وزير داخلية تركيا سليمان صويلو، بسبب منشور عن "مجتمع الميم" الذي يشار به إلى المثليين جنسيا.

ووصف صويلو خلال تغريدة على "تويتر" المثليين جنسيا بـ"المنحرفين"، حيث قال: "تم اعتقال 4 منحرفيين من المثليين جنسيا الذين أهانوا الكعبة المشرفة في جامعة البوسفور".

Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı! — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) January 29, 2021

وبعد هذه الكلمات التي قالها وزير الداخلية، اعترض العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على التغريدة، مشيرين إلى أنها تعد "جريمة كراهية ضد فئة محمية".

ووضع "تويتر" ملاحظة تحذيرية على تغريدة صويلو، وذلك على غرار الطريقة التي طبقها لأول مرة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتتضمن الملاحظة التي أضافها "تويتر" البيانات التالية: "انتهكت هذه التغريدة قوانين Twitter بشأن السلوك الذي يشجع على الكراهية"، ومع ذلك، قرر "تويتر" أنه قد يكون من المصلحة العامة إبقاء التغريدة متاحة".

ورغم الملاحظة، أصر صويلو على رأيه حيث نشر تغريدة مماثلة مرة أخرى. وكرر لفظ "المنحرف" مرتين في منشوره.

يذكر أن جامعة البسفور بمدينة اسطنبول شهدت واقعة مثيرة للجدل خلال الأيام الماضية بعد قيام عدد من طلاب الجامعة بالتطاول على الكعبة المشرفة بوضوع رمز للمثليين في صورة بدلا من الكعبة، ضمن فعالية بنادي الفنون بالجامعة.

المصدر: وكالات