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طهران تعلن تركيب أجهزة طرد متطورة في مفاعلي نطنز وفوردو

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طهران تعلن تركيب أجهزة طرد متطورة في مفاعلي نطنز وفوردو
Reuters
مفاعل نووي إيراني، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلنت طهران اليوم الثلاثاء، أنها ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة من نوع IR2M في مفاعل نطنز، وأجهزة من نوع IR6 في مفاعل فوردو.

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وقال كاظم غريب أبادي ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تم بنجاح تركيب سلسلتين تضمان 348 من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR2m بطاقة تفوق أربعة أضعاف طاقة أجهزة IR1 وهي تعمل حاليا بغاز UF6 في مفاعل نطنز، ونعمل حاليا على تركيب سلسلتين من أجهزة IR6 في مفاعل فوردو.

وقال غريب أبادي إن إيران ستقوم مستقبلا بتركيب عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

وأكد المسؤول الإيراني أن الوكالة الدولية لا تزال قادرة على التحقق والاطلاع على التطور المبرمج لأنشطة طهران النووية.

المصدر: RT

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