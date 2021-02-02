إيران تعلن موعد وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي

كشف المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذيبخش، أن الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستصل البلاد يوم الخميس المقبل.

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وقال محمد حسن ذيبخش: "بالتنسيق مع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، واللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، ووزارة الطرق والتنمية الحضرية، تقرر شحن المرحلة الأولى من استيراد اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا - سبوتنيك V- بواسطة طائرة تابعة لشركة ماهان للطيران، يوم الخميس المقبل، في 4 فبراير الجاري".

وتابعا: "كما أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (الناقل الرسمي)، عن استعدادها لنقل الشحنة الثانية من لقاح سبوتنيك V"، مشيرا إلى أن "رحلة شركة ماهان ستهبط في مطار الإمام الخميني الدولي يوم الخميس المقبل، وسيتم تسليم اللقاحات إلى وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

كما لفت ذيبخش إلى أنه "ستتم مراقبة واردات اللقاح من قبل منظمة الطيران المدني"، مضيفا أن "مقدار جرعات اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا في الشحنة الأولى، جاء بناء على طلب وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي".

ومن المقرر أن تستورد إيران لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، على ثلاث مراحل.

المصدر: "أنباء فارس"