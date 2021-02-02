لافروف لا يستبعد إعادة النظر في قرار الانسحاب من "السماء المفتوحة"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا مستعدة لإعادة النظر بشكل بناء، في قرار الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"، عندما تعود واشنطن للتنفيذ الكامل للوثيقة.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته مع وزيرة الخارجية السويدية أنا لينديه: "إذا عادت الولايات المتحدة بشكل كامل إلى تنفيذ معايير هذه المعاهدة، فيمكنني القول إن روسيا ستكون مستعدة للنظر في هذا الوضع الجديد بشكل بناء".

ونوه لافروف، بأن كل التساؤلات التي تظهر لدى المشاركين في المعاهدة، يمكن ويجب مناقشتها والنظر فيها في اللجنة الاستشارية لمعاهدة "السماء المفتوحة". وأشار إلى أن هذه الهيئة (اللجنة) تشكلت بهدف خدمة هذه المعاهدة.

وأكد الوزير، أن روسيا لم تباشر بعد بعملية الخروج من المعاهدة.

وقال لافروف: "لقد ذكرتم أننا بدأنا بالفعل في عملية الانسحاب، وهذا ليس صحيحا تماما. قمنا بالإعلان أننا اتخذنا مثل هذا القرار، لكن عملية الانسحاب ستبدأ منذ لحظة تقديمنا الإخطار الرسمي بذلك".

المصدر: نوفوستي