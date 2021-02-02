الأمم المتحدة: نحو 20 ألف لاجئ في عداد المفقودين بسبب الحرب في إقليم تيغراي

أفادت الأمم المتحدة بأن ما يصل إلى نحو 20 ألف لاجئ في عداد المفقودين، بعد تدمير معسكرين في إقليم تيغراي المضطرب، الذي دمرته الحرب في إثيوبيا.

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ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، فقد وصل حوالي 3000 شخص إلى مخيم آخر في ماي آيني، الذي يمكن للأمم المتحدة الوصول إليه.

وقال غراندي إن الوضع في تيغراي "خطير للغاية،" وإن "الدعم العاجل ضروري لمنع تدهور الوضع.. وأولويتنا الرئيسية هي الوصول لتقديم المساعدة والحماية".

وفر اللاجئون، ومعظمهم من إريتريا المجاورة، من ملجأي هيتساتس وشيميلبا، اللذين دمرا بسبب المعارك التي اندلعت فب إقليم تيغراي في نوفمبر، وفي يناير، أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير مخيمين للاجئين يؤويان آلاف الإريتريين في المنطقة.

ولا تزال الاتصالات في المنطقة مقطوعة بسبب إغلاق الحكومة لشبكات الاتصالات، حيث أشارت وكالات الإغاثة، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنها غير قادرة على الوصول إلى المناطق خارج المدن الرئيسية، والمناطق الريفية، لتقديم المساعدات الإنسانية.

المصدر: "بلومبرغ"