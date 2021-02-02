تركيا: تعهد كوسوفو بفتح سفارة بالقدس انتهاك للقوانين الدولية ولن يخدم القضية الفلسطينية

قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، إن تعهد كوسوفو بفتح سفارة في مدينة القدس، انتهاك لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

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وجاء ذلك في رد خطي اليوم الثلاثاء، على سؤال وجه إليه حول تعهد كوسوفو بفتح سفارتها لدى إسرائيل بمدينة القدس.

وأشار أقصوي إلى أن إسرائيل وكوسوفو وقعتا أمس الاثنين، اتفاقية لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، مبينا أن الأخيرة تعهدت بفتح سفارتها بمدينة القدس.

وأضاف أن "هذا التعهد يشكل انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة وللقوانين الدولية".

وأردف أن هذا القرار لن يخدم القضية الفلسطينية، وسيلحق الضرر بـ"حل الدولتين".

ووقعت إسرائيل وكوسوفو، الاثنين، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية، وجرت مراسم التوقيع، في حفل رسمي افتراضي، بمشاركة وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية مليزا هاراديناج ستوبلا.

وفي سبتمبر 2020 أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: الأناضول