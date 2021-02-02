لافروف لنظيرته السويدية: "أنت امرأة خطيرة!"

قالت وزيرة الخارجية السويدية، أنا لينديه، قبل انطلاق محادثاتها مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء في موسكو، إنها سكبت ذات مرة القهوة على المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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ووصلت لينديه إلى موسكو بزيارة عمل. وأفادت بأنها تنوي مناقشة قضية نافالني واعتقاله والتظاهرات الأخيرة التي شهدتها روسيا يومي العطلة السابقين مع الوزير لافروف.

وتحدثت لينديه لنظيرها الروسي: "كنت أترأس المركز الدولي "أولوفا بالمي" ورأيته (نافالني) أكثر من مرة.. ومرة سكبت القهوة عليه".

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن لافروف ردا على هذه القصة وصف الوزيرة السويدية بأنها "امرأة خطيرة".

وكانت الخارجية الروسية توصي في وقت سابق الساسة الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني باحترام القانون الدولي والاهتمام بقضايا بلادهم. وأشار لافروف إلى أن تصريحات الساسة الغربيين بهذا الشأن متشابهة للغاية. ومن جهته أعلن الكرملين أنه لا ينوي الإصغاء للتصريحات الغربية حول نافالني.

المصدر: نوفوستي