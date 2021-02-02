بكين: يجب أن تسهم إجراءات المجتمع الدولي في الاستقرار السياسي والاجتماعي بميانمار

رأت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أنه "يجب أن تسهم جميع الإجراءات التي سيتخذها المجتمع الدولي، في الاستقرار السياسي والاجتماعي بميانمار، لمنع زيادة التوترات".

إقرأ المزيد

وجاء هذا التصريح على لسان المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وين بين، ردا على سؤال حول اجتماع مجلس الأمن.

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.

ودعت أونغ سان سو كي الشعب لرفض الانقلاب العسكري والاحتجاج عليه.

وأثار الانقلاب انتقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.

المصدر: "رويترز"