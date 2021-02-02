بعد الانقلاب العسكري.. مجموعة ناشطين في ميانمار تطلق حملة عصيان مدني

قالت جماعة نشطاء "شبكة يانغون" للشباب، إحدى أكبر الجماعات في ميانمار، الثلاثاء، إنها شنت حملة عصيان مدني بعد استيلاء الجيش على السلطة واحتجاز الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي.

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وتعد هذه الخطوة، من أولى العلامات على تحرك أهلي لمعارضة الانقلاب العسكري في البلاد.

وقال ممثل الجماعة على "تويتر" "شبكة يانغون للشباب.. أعلنت وحثت على العصيان المدني كرد فوري"، مشيرا إلى أن الأطباء في مستشفى في ماندالاي بدأوا أيضا مثل هذه الحملة.

وكان الجيش في ميانمار نفذ أمس انقلابا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.

ورجح دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن يبحث مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء الوضع في ميانمار.

المصدر: رويترز