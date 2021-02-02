الجيش في ميانمار يغلق مجاله الجوي حتى يونيو

قالت صحيفة "ميانمار تايمز"، اليوم إن الجيش الوطني، الذي استولى على السلطة الاثنين، أعلن في نفس اليوم تعليق الحركة الجوية الدولية مع ميانمار حتى بداية يونيو المقبل.

وذكر الجيش في إشعار للطيارين (NOTAM- وثيقة ذات طبيعة دولية يتم إصدارها عند وقوع أحداث يمكن أن تؤثر على حركة الطيران)، أنه سيتم وقف جميع عمليات الإقلاع والهبوط الدولية من مطارات ميانمار، وذلك حتى الساعة 23.59 (19.29 بتوقيت موسكو) من 31 مايو 2021.

ولكن رغم ذلك، لم تتلق مطارات ميانمار حتى الآن أي أوامر من السلطات بوقف الرحلات الجوية الدولية. من جانبها أبلغت السفارات الأجنبية في ميانمار، مواطني بلدانها بتعليق الرحلات الدولية حتى 30 أبريل.

المصدر: نوفوستي