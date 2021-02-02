جيش ميانمار يطلق سراح مسؤولين محتجزين

قالت وكالة "شينخوا" الصينية، اليوم الثلاثاء، إن جيش ميانمار، أطلق سراح غالبية المسؤولين والموظفين الحكومين، الذين تم اعتقالهم على مستوى الدولة والأقاليم.

ونقلت الوكالة عن مصدر في جيش ميانمار، أنه تم صباح الثلاثاء، الإفراج عن وزراء سابقين، وعن نشطاء في حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الحاكم، تم اعتقالهم في اليوم السابق.

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ولم يعلن المصدر، عن العدد الدقيق للذين تم إطلاق سراحهم، وقال: "قد تجري تعديلات وزارية في الوزارة الرئيسية، حيث سيتم تعيين أشخاص مؤهلين في المناصب".

المصدر: تاس