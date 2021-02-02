البنك الدولي يعلن تمسكه بالعمليات الديمقراطية في ميانمار

قال البنك الدولي، إنه لا يزال ملتزما بالعمليات الديمقراطية في ميانمار، التي شهدت يوم الاثنين وقوع انقلاب عسكري.

وأضاف البنك، في بيان نقلته وكالة "رويترز" يوم أمس: "نعرب عن قلقنا، بشأن سلامة وأمن شعب ميانمار، وبخصوص أمن وسلامة موظفينا وشركائنا، ونعرب أيضا عن قلقنا بشأن انقطاع قنوات الاتصال داخل البلاد، ومع بقية العالم ".

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وأشار البنك الدولي، إلى أن هذه المؤسسة المالية العالمية، كانت شريكة لسلطات ميانمار على مدى السنوات العشر الماضية، في سعيها لتحقيق الديمقراطية، والتنمية المسقرة والتضامن الاجتماعي.

وشدد البنك الدولي، على "أننا سنبقى ملتزمين بهذه الأهداف". وأكد وقوفه مع شعب ميانمار.

المصدر: تاس