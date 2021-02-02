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سيناتور أمريكي يتحدث عن "ورم سرطاني" في الحزب الجمهوري

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سيناتور أمريكي يتحدث عن
Reuters
عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين
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انتقد ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، "الأكاذيب المجنونة ونظريات المؤامرة" التي تروج لها عضو الكونغرس مارجوري تايلور غرين.

وقال ماكونيل، إن هذه التصريحات، "باتت بمثابة ورم سرطاني بالنسبة للحزب الجمهوري".

ونقلت صحيفة "هيل"، عن ماكونيل قوله: "الشخص الذي افترض، أنه ربما لم تصطدم أي طائرة بمبنى البنتاغون في 11 سبتمبر، وأن حوادث إطلاق النار المروعة في المدارس كانت مختلقة، وأن عائلة كلينتون حطمت طائرة جون كينيدي الأبن، لا يعيش في الواقع الحقيقي".

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وأشارت الصحيفة، إلى أن ماكونيل وخلال انتقاده، لم يذكر اسم غرين بشكل مباشر، ولكن الأخيرة نفسها لم تتردد في القول إن "الجمهوريين الضعفاء"، هم السرطان الحقيقي في الحزب.

المصدر: نوفوستي

 

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