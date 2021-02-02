مسؤول صحي ياباني يحذر من التأثير الذي قد تسببه قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير لقاح كورونا

أفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، بأن لجنة إطلاق اللقاحات باليابان أكدت أن "قيود الاتحاد الأوروبي على تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لها تأثير على الإمدادات للبلاد".

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وقال رئيس إطلاق اللقاحات باليابان، تارو كونو، للصحفيين، إن "قيود التصدير قد تؤدي إلى تأخير حملة التطعيم اليابانية".

وكان قد أشار الأسبوع الماضي، إلى أن "القومية المتنامية بشأن إمدادات جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قد تؤدي إلى مقابلة الأذى بالمثل، وتعطيل الإمدادات العالمية".

وجاء ذلك تعليقا على معلومات حول أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا إقامة آلية لمراقبة وتصدير اللقاحات والموافقة عليها، وعرقلة التصدير في حال عدم التزام المنتجين بتعهداتهم بشأن توريدات اللقاحات لدول الاتحاد.

ويأتي ذلك على خلفية فشل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية، بتقديم الحجم المتفق عليه من اللقاح للاتحاد الأوروبي، بسبب المشاكل في الإنتاج، التي أدت إلى تأخر الشركة عن جدول التوريدات.

المصدر: "رويترز"