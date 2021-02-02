طهران تنفي خبر متداولا عن استيرادها لقاحا غير اللقاح الروسي

أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، أن اللقاح محل النقاش في بلاده، هو لقاح روسي، نافيا خبرا متداولا عن استيراد إيران للقاح آخر.

إقرأ المزيد

وشدد على أن بلاده "لن تستورد بأي حال من الأحوال لقاحا لا يستخدم في بلد المنشأ"، مضيفا قوله إن "الخبر المتداول بهذا الخصوص محض كذب وفبركة".

وأوضح في هذا السياق أن اللقاح الذي تجري مناقشته حاليا هو لقاح روسي، وقال عنه إنه "اجتاز المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وحصل على تراخيص للاستخدام الطارئ أو EUL من 15 دولة. بالإضافة إلى استخدامه في بلد المنشأ".

وأضاف شانه ساز أن اللقاح الروسي المعني اشترته "دول أخرى بما في ذلك البرازيل والأرجنتين والجزائر وحتى الاتحاد الأوروبي".

إلى ذلك، صرح رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانه ساز، بأن لدى بلاده ترخيصا من منظمة الصحة العالمية لإنتاج اللقاحات منذ 10 سنوات.

ورأى المسؤول الإيراني أن ذلك يعني أنه إذا ما وافقت منظمة الغذاء والدواء الإيرانية على إنتاج لقاح ما، فستكون منظمة الصحة العالمية قد صرحت باستخدامه في الدول الأخرى إضافة إلى إيران.

المصدر: إرنا