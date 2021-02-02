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البرازيل.. انتخاب حليف بولسونارو رئيسا لمجلس النواب

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البرازيل.. انتخاب حليف بولسونارو رئيسا لمجلس النواب
Reuters
أرثور ليرا، حليف الرئيس البرازيلي اليميني
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انتخب عضو الكونغرس آرثر ليرا حليف الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو رئيسا لمجلس النواب بالكونغرس لمدة عامين، مما يعزز مكانة الزعيم اليميني في البلاد.

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وصوتت الغرفة بأغلبية ساحقة 302-145 لصالح ليرا.

من المتوقع أن يساعد ليرا الحكومة في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تقليل عجز الميزانية الذي ارتفع خلال جائحة فيروس كورونا.

كما أن وصول ليرا إلى رئاسة البرلمان يدعم رئاسة بولسونارو، بعدما تلقى مجلس النواب 61 طلبا لإقالة الرئيس، إذ يعود لرئيس مجلس النواب البت بجواز قبول طلبات "العزل" أي إقالة الرئيس.

وفيما تشهد البلاد تظاهرات مطالبة برحيل الرئيس، حتى من ضمن مجموعات من اليمين دعمت وصوله السلطة قبل عامين، قال بولسونارو بوقت سابق "سأبقى على هذا الكرسي حتى أواخر عام 2022"، مقللا من أهمية التهديد بعزله.

المصدر: رويترز

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