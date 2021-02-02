بنوك ميانمار تفتح أبوابها بعد إغلاقها إثر انقلاب عسكري

نقلت وكالة "رويترز" عن شاهد عيان قوله، إن بنوك ميانمار أعادت فتح أبوابها الثلاثاء بعدما أوقفت الخدمات المالية أمس بسبب ضعف اتصالات الإنترنت بعد استيلاء الجيش على السلطة في البلاد.

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وأصدرت جمعية المصرفيين في ميانمار بيانا يوم الاثنين قالت فيه إنها ستسمح للأعضاء بإعادة فتح أبوابهم بدءا من يوم الثلاثاء.

وكان الجيش في ماينمار نفذ أمس انقلابا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد ومستشارته وقيادات أخرى، وفرض حالة الطوارئ، كما أعلن تسليم السلطة للقائد العام للجيش.

ورجح دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن يبحث مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الثلاثاء الوضع في ميانمار.

المصدر: رويترز