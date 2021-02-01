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أوكرانيا تعلن بدء "يوم جديد" في العلاقات مع الولايات المتحدة

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أوكرانيا تعلن بدء
Reuters VALENTYN OGIRENKO
وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في أعقاب أول اتصال له بوزير الخارجية الأمريكي الجديد أنتوني بلينكن عن "بدء يوم جديد" في العلاقات بين كييف وواشنطن.

وكتب الوزير الأوكراني في حسابه على "تويتر" يوم الاثنين: "أكدنا في أول محادثتنا مع الوزير أنتوني بلينكن على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة واتفقنا على جعلها طموحة أكثر".

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وتابع: "يبدأ يوم جديد في علاقاتنا. وأشكر الولايات المتحدة على دعمها الثابت لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

وكان كوليبا قد هنأ أنتوني بلينكن في وقت سابق على تعيينه وزيرا للخارجية، وأعرب عن أمله بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

المصدر: نوفوستي

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