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البابا يندد بالعنف ضد النساء ويطالب بحمايتهن

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البابا يندد بالعنف ضد النساء ويطالب بحمايتهن
Reuters
البابا فرنسيس
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دان البابا فرنسيس العنف اللفظي والجسدي والنفسي والجنسي الذي تتعرض له النساء، داعيا إلى تأمين المزيد من الحماية لهن.

وكرس البابا صلاة فبراير لضحايا العنف من النساء، وقال إن الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات جبناء، وأضاف: "عدد النساء اللواتي يتعرضن للضرب والإهانة والاغتصاب صادم".

وأضاف: "الأشكال المختلفة لسوء المعاملة التي تعاني منها العديد من النساء هي أعمال جبانة وإهانة للبشرية جمعاء"، كما أثنى على النساء اللواتي "تجرأن على كسر صمتهن" لطلب المساعدة.

وأكد أن الكنيسة لا تستطيع أن تشيح بنظرها عن مثل هذه الأفعال، وتابع: "دعونا نصلي من أجل النساء ضحايا العنف، لكي يحميهن المجتمع وأن يأخذ في عين الاعتبار معاناتهن".

المصدر: "الإندبندنت"

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