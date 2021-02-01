بريطانيا تدعو سلطات بيلاروس "للسماح بالتغيير الديمقراطي"

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سلطات بيلاروس والرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى السماح "بالتغيير الديمقراطي" في البلاد.

وقال إنه تحدث مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا يوم الاثنين، مضيفا أن "المملكة المتحدة تقف إلى جانب الشعب البيلاروسي وتدعو نظام لوكاشينكو إلى وقف قمع الذين يؤيدون التغيير".

وكانت تيخانوفسكايا التي غادرت بيلاروس وتقيم في ليتوانيا الآن، قد دعت الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات الاقتصادية على بيلاروس.

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يذكر أن بيلاروس شهدت موجة من الاحتجاجات بعد إعلان فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة في أغسطس الماضي.

ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات، متهمة السلطات بالتزوير.

وأيدت الدول الغربية المعارضة البيلاروسية وفرضت عقوبات على مسؤولين في بيلاروس، وطالبت بإجراء انتخابات "حرة ونزيهة".

المصدر: رويترز