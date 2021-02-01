إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع الفلسطينيين في القدس
Reuters
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات مع فلسطينيين في قرية الطور في القدس.
وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن المواجهات اندلعت مساء اليوم الاثنين، بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة الطور، ألقى خلالها عناصر الشرطة القنابل المسيلة للدموع بصورة عشوائية كما انتشروا في شوارع القرية.
وقالت إن القوات الإسرائيلية "اعتقلت شابين واعتدت على آخر بالضرب المبرح والصعقات الكهربائية".
المصدر: وكالات