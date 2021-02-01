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مجلس الأمن يبحث النزاع الأوكراني في الـ11 من فبراير

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مجلس الأمن يبحث النزاع الأوكراني في الـ11 من فبراير
Reuters Alexander Ermochenko
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أعلن في الأمم المتحدة أنه وبطلب من روسيا سيعقد مجلس الأمن الدولي في الـ11 من فبراير الجاري جلسة لبحث النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

وأوضحت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربارا وودوارد خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الاثنين، أن "الجلسة ستعقد بطلب من روسيا، وأدرجت على جدول الأعمال".

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وأضافت أنه من غير المعروف حتى الآن من سيقدم تقريرا أمام المجلس.

وستكون الجلسة مكرسة لذكرى توقيع "مجموعة الإجراءات لتطبيق اتفقاق مينسك" للتسوية في أوكرانيا الموقع في 2015، ونص على وقف إطلاق النار في منطقة دونباس وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس ومجموعة من الخطوات السياسية لتسوية النزاع بين السلطات الأوكرانية و"الجمهوريتين الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد في دونيتسك ولوغانسك.

المصدر: نوفوستي

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