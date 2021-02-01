الصين تعلق التجمعات الدينية في عطلة الربيع

ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية يوم الثلاثاء أن العديد من الأماكن في البلاد بصدد تعليق التجمعات الدينية خلال عطلة عيد الربيع القادمة ضمن قيود منع تفشي كورونا.

وأفادت الصحيفة بأنه من أجل الوقاية والسيطرة بشكل صارم على وباء COVID-19، تخطط العديد من الأماكن في الصين لتعليق التجمعات الدينية خلال عطلة عيد الربيع القادمة.

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وأعلنت السلطات المحلية في محافظة نينغهاي نينغبو بمقاطعة تشغيانغ بشرق الصين يوم الاثنين أنها ستغلق مؤقتا جميع الأماكن الدينية وتعلق جميع الأنشطة الدينية اعتبارا من 6 فبراير.

وورد في إشعار صادر عن مكتب الوقاية من الأوبئة ومكافحتها في محافظة نينغهاي، أنه بالنظر إلى الوضع المعقد بشكل متزايد للسيطرة على الوباء فإن الحكومات المحلية ستخطط وتنفذ بشكل أكثر صرامة إجراءات مكافحة الوباء في الخدمات الدينية.

كما ناشدت الحكومة المحلية الجماعات الدينية تعزيز الدعاية للوقاية من الوباء وتقديم تفسيرات وتوجيهات للمصلين.

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المصدر: صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية