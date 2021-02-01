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جونسون يترأس اجتماعا أمميا حول الأمن المناخي

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جونسون يترأس اجتماعا أمميا حول الأمن المناخي
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
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أعلنت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة أنه من المقرر أن يرأس رئيس الوزراء جونسون في الـ23 من فبراير اجتماعا افتراضيا لمجلس الأمن لبحث العلاقة بين تغير المناخ، والصراعات وسبل منعها.

وأضافت السفيرة باربرا وودوارد مندوبة المملكة المتحدة الدائمة لدى المنظمة الدولية أنه من المقرر أن يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال اجتماع المجلس الذي تترأسه بريطانيا للدورة الحالية.

وقالت: "نريد أن نبحث على وجه الخصوص التهديدات التي يمثلها المناخ على الصراعات وعلى السلام والأمن والطريقة التي يسبب بها الجفاف المجاعة، والمجاعات والفيضانات التي يمكن أن تسبب النزوح، فهي يمكن أن تسبب الصراعات بسهولة بالغة".

وتابعت: "بالتالي فإننا نريد أن نستكشف هذه النوعية من الروابط وبحث سبل منع المخاطر المهددة للسلام والأمن".

وصرحت بأن العديد من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس أشارت إلى أن ممثلين عنها سيحضرون الاجتماع.

المصدر: رويترز

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