الولايات المتحدة تمول أول اختبار ذاتي لكورونا بلا وصفة طبية

أعلن البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية تمول تصنيع أول اختبار لفيروس كورونا في البلاد، يمكن شراؤه دون وصفة طبية.

وأنتجت شركة "إيلوم" تلك الاختبارات التي يمكن عن طريقها الكشف عن كوفيد - 19 بدقة بلغت نحو 95 في المئة في نحو 15 دقيقة.

وقال أندي سلافيت كبير مستشاري البيت الأبيض للتعامل مع "كوفيد-19": "يمكن استخدامها إذا شعرت بأعراض "كوفيد-19"، وكذلك لفحص الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض حتى يتمكنوا من الذهاب إلى العمل والمدرسة والمناسبات والأنشطة بسلام".

وستقوم "إيلوم" بشحن 100 ألف عبوة اختبار شهريا إلى الولايات المتحدة من فبراير الحالي إلى يوليو المقبل.

كما منحت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية شركة "إيلوم" مبلغ 230 مليون دولار لتعزيز عملية التصنيع.

ووفقا لشروط العقد، ستقوم شركة "إيلوم" بتصنيع أكثر من 19 مليون عبوة اختبار شهريا بنهاية هذا العام، سيتم منح 8.5 مليون عبوة منها لحكومة الولايات المتحدة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية