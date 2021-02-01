استطلاع: نصف الأمريكيين يؤيدون إدانة ترامب

كشف استطلاع لمؤسسة "ماريست" أن نصف الأمريكيين يعتقدون أن مجلس الشيوخ يجب أن يدين الرئيس السابق دونالد ترامب بالتحريض على التمرد.

ومع اقتراب محاكمة عزل ترامب في مجلس الشيوخ، يعتقد 50 في المائة من الأمريكيين أن مجلس الشيوخ يجب أن يدين الرئيس السابق لدوره في تأجيج أعمال الشغب في 6 يناير في مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط في الشرطة فيما قال 10 في المائة إنه يجب تبرئته.

يذكر أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة ترامب الثانية في 8 فبراير، بعد أسابيع من تصويت مجلس النواب على عزله في أعقاب أعمال الشغب.

وتركز قضية المساءلة على خطاب ترامب قبل وأثناء اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره، الذين سعوا إلى تعطيل تصديق الكونغرس على نتائج الهيئة الانتخابية التي تؤكد فوز الرئيس جو بايدن.

المصدر: "The Hill"