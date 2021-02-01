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كولومبيا: نبحث توريدات لقاح "سبوتنيك V" الروسي لبلادنا

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كولومبيا: نبحث توريدات لقاح
Reuters AGUSTIN MARCARIAN
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أعلن وزير الصحة الكولومبي فرناندو رويز أن بلاده تجري مباحثات مع مركز "غاماليا" الروسي حول إمكانية توريد لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا لكولومبيا.

وقال الوزير في حديث لـ"رويترز" إن هناك اتفاقا سريا حول صفقة محتملة مع مركز "غاماليا"، دون أن يكشف عن كمية الجرعات التي قد تحصل عليها كولومبيا في حال إتمام الصفقة.

وأشار إلى أن هناك اتفاقات مماثلة مع شركتي "سينوفارم" و"كانسينو" الصينيتين ومعهد "سيروم" الهندي.

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وسبق لكولومبيا أن عقدت اتفاقات مع عدة شركات وبرنامج "كوفاكس" الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية لتوريد اللقاحات المضادة لكورونا.

ومن المتوقع أن تحصل كولومبيا على 61 مليون جرعة من مختلف اللقاحات، بينها "فايزر" و"أسترازينيكا" و"موديرنا" و"سينوفاك".

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كولومبيا عتبة المليوني حالة في 23 يناير كما سجلت البلاد أكثر من 50 ألف وفاة به.

ومن المقرر أن تنطلق حملة التطعيم الجماعي ضد كورونا في كولومبيا في 20 فبراير الجاري.

المصدر: رويترز

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