FBI: الصيدلي الذي أتلف لقاحات كورونا يؤمن بأن الأرض مسطحة

أفادت تقارير جديدة بأن الصيدلي الذي أتلف حوالي 600 جرعة من لقاح "موديرنا" في مركز "أورورا" الطبي الأمريكي، أفاد أمام محققي FBI بأنه يؤمن بأن الأرض ليست كروية.

وقال ستيفن براندنبورغ للمحققين إنه يعتقد أن الأرض مسطحة وأن السماء ليست حقيقية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

وذكرت الصحيفة نقلا عن سجلات المحكمة، أن براندنبورغ أبلغ السلطات بأن السماء هي "درع وضعته الحكومة لمنع الأفراد من رؤية الله".

وأقر ستيفن براندنبورغ البالغ 46 عاما الشهر الماضي بأنه مذنب في اثنتين من التهم الموجهة إليه وهي "محاولة العبث بالمنتجات الاستهلاكية مع تجاهل متهور لخطر تعرض شخص آخر لخطر الموت أو الإصابة الجسدية".

في وقت سابق، اعتقلت السلطات في ولاية ويسكونسن الأمريكية صيدليا يشتبه في أنه تعمد إتلاف مئات الجرعات من لقاح فيروس كورونا بإخراجها من الثلاجة لمدة ليلتين.

وقال جيف بهر رئيس مجموعة "أورورا" للرعاية الصحية، إن الصيدلي الذي تم طرده من العمل أزال 57 قارورة من اللقاح من التخزين البارد تكفي لحوالي 570 جرعة، مما أدى إلى تلفها أو جعلها أقل فعالية أو غير فعالة.

المصدر: "The Hill"