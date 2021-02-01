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ميانمار.. فتاة تمارس الرياضة دون أن تكترث لحدوث انقلاب على السلطة خلفها (فيديو)

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ميانمار.. فتاة تمارس الرياضة دون أن تكترث لحدوث انقلاب على السلطة خلفها (فيديو)
Reuters
ميانمار
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وثق مقطع فيديو في ميانمار اليوم الاثنين فتاة تهمّ في ممارسة التمارين الرياضية دون أن تدرك أن انقلابا كان يحدث في البلاد على مئات الأمتار منها.

وفي الوقت الذي كانت تمارس فيه الرياضة ظهرت خلفها قافلة عسكرية لحظة وصولها إلى أمام مقر البرلمان.

وانتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق يوم الاثنين في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي.

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وفي بيان بثته قناة تلفزيونية محلية مملوكة للجيش، أعلن الجيش حالة الطوارئ حفاظا على "استقرار" الدولة، ردا على إدعاءات التزوير التي طاولت الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، التي فازت فيها أونغ سان سو تشي مجددا.

وجاء في البيان الذي تلاه تلفزيون مياوادي أن "حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، تبدأ من تاريخه تماشيا مع المادة 417 من دستور 2008.

المصدر: وكالات

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