تقرير: احباط محاولة إيرانية لاستهداف سفارة إسرائيلية في دولة إفريقية

أفادت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" بأنه تم الشهر الماضي إحباط محاولة إيرانية لتنفيذ هجوم ضد سفارة إسرائيلية في إحدى دول شرق إفريقيا.

وقال مسؤولون استخباراتيون غربيون مطلعون لـ"كان" إن "إيران بعثت عملاء لهذه الدولة كانت مهمتهم جمع معلومات استخباراتية عن سفارة إسرائيل وسفارة الولايات المتحدة وسفارة الإمارات، من منطلق دراسة تنفيذ هجوم ضد إحدى هذه السفارات وبعض هؤلاء العملاء كانوا مواطنين أوروبيين ويحملون الجنسية الإيرانية".

وذكر هؤلاء المسؤولين أنه "في إطار هذه المحاولة اعتقل عدد من العملاء، جزء منهم مواطنين من هذه الدولة الأفريقية، ودول أخرى، في محاولة إيرانية للانتقام لقائد فيلق القدس قاسم سليماني والعالم النووي محسن فخري زادة".

يذكر أن انفجارا وقع يوم الجمعة الماضي بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، وأفادت وسائل إعلام هندية بالعثور على رسالة تهديد في موقع الانفجار موجهة إلى السفير الإسرائيلي في الهند رون مالكا، تم الإشارة خلالها إلى اغتيال قاسم سليماني ومحسن فخري زادة، وتضمنت تهديدا واضحا للسفير : "الانفجار هو فقط عينة لأمور قادمة".

المصدر: "i24news"