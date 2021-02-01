الدوما الروسي يطالب بتجريم مطالبة الدول الأجنبية بفرض عقوبات على روسيا

لم يستبعد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين إمكانية إضافة تعديلات تشريعية تجرّم الدعوات الموجهة إلى دول أجنبية لفرض عقوبات ضد شخصيات أو كيانات روسية.

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وقال فولودين للصحفيين اليوم الاثنين: "لا أستبعد إمكانية إضفاء تعديل بهذا الصدد على مشروع القانون الجنائي الجديد في القراءة الثانية له بعد تبنيه في القراءة الأولى".

وأضاف: "يجب إنزال أشد العقوبات على أصحاب مثل هذه الدعات".

ويقضي مشروع القانون الذي تبناه مجلس الدوما في القراءة الأولى في مايو 2018 بتجريم الدعوة لعقوبات أجنبية تطال كيانات أو شخصيات روسية.

وكان ما يسمى بـ"صندوق مكافحة الفساد" الذي يرأسه المعارض أليكسي نافالني وصنفته السلطات "عميلا أجنبيا"، قد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات ضد 8 مسؤولين روس كبار على الأقل، وذلك ضمن قائمة "موسعة" تضم 35 اسما.

وفي تعليقه على خطوة "الصندوق" هذه أعرب فولودين عن ثقته بأنه هذه الدعوات ستواجه إدانة عامة، باعتبارها "التماسا للمساعدة الأجنبية لتدمير اقتصادنا".

المصدر: إنترفاكس