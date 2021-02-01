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أردوغان يعلن إعادة فتح بعض المدارس تدريجيا اعتبارا من مارس

أخبار العالم

أردوغان يعلن إعادة فتح بعض المدارس تدريجيا اعتبارا من مارس
Reuters BERNADETT SZABO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض المدارس ستعيد فتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من الأول من مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة، قال أردوغان: "بالتوازي مع التحسن في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجري الاستعدادات لاستمرار العملية التعليمية تدريجيا على أساس إقليمي اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل".

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وتواصل أنقرة برنامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، حيث تلقى أكثر من 2.1 مليون مواطن اللقاح.

المصدر: رويترز

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