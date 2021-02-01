أردوغان يعلن إعادة فتح بعض المدارس تدريجيا اعتبارا من مارس
Reuters BERNADETT SZABO
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بعض المدارس ستعيد فتح أبوابها تدريجيا اعتبارا من الأول من مارس المقبل.
وفي مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة، قال أردوغان: "بالتوازي مع التحسن في عدد الإصابات بفيروس كورونا، تجري الاستعدادات لاستمرار العملية التعليمية تدريجيا على أساس إقليمي اعتبارا من الأول من شهر مارس المقبل".
وتواصل أنقرة برنامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا، حيث تلقى أكثر من 2.1 مليون مواطن اللقاح.
المصدر: رويترز