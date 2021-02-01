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الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا في العالم للأسبوع الثالث

أخبار العالم

الصحة العالمية: انخفاض إصابات كورونا في العالم للأسبوع الثالث
Reuters Christopher Black/WHO
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم، تواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي.

وقال غيبرييسوس خلال مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إنه "للأسبوع الثالث على التوالي ينخفض عدد حالات كوفيد-19 الجديدة التي نتلقى التقارير عنها"، مضيفا أن هذا الأمر "يبعث على الأمل".

واعتبر غيبرييسوس ذلك دليلا على أنه "يمكن السيطرة على الفيروس حتى مع وجود النسخ المتحورة منه التي تنتشر الآن".

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وأكد أنه من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية سيتسنى منع انتشار العدوى، مشيرا إلى أهمية تلك الإجراءات.

وأضاف أن السيطرة على العدوى "تنقذ الحياة وتقلص فرص ظهور نسخ جديدة من الفيروس".

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بدء الوباء بلغ أكثر من 103 ملايين حالة، وعدد الوفيات أكثر من 2.2 مليون، حسب جامعة جونز هوبكينز الأمريكية.

المصدر: تاس

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