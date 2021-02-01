النمسا تخفف إجراءات العزل وتعيد فتح المدارس اعتبارا من الاثنين

أعلنت النمسا أنها ستخفف إجراءات العزل العام التي فرضتها بسبب فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

وأشارت الحكومة النمساوية في بيان لها إلى أن الإجراءات ستتحول إلى حظر تجول ليلي وستسمح بإعادة فتح المتاجر التي لا تبيع سلعا ضرورية والمدارس، على الرغم من أن أعداد الإصابات لا تزال أعلى مما تريده الحكومة.

وأضافت: "لن يسمح بالحضور إلى المدرسة سوى للتلاميذ الذين أجروا فحوصات كورونا، بينما يمكن للآخرين الانضمام عبر الإنترنت".

المصدر: رويترز