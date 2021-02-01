رئيس الفلبين: الاتحاد الأوروبي يرتهن منتجي اللقاحات

اتهم الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الاتحاد الأوروبي بمنع توريدات لقاحات فيروس كورونا إلى دول أخرى، قائلا إن بروكسل تتخذ منتجي اللقاحات "رهائن".

وقال دوتيرتي في كلمة متلفزة له اليوم الاثنين، إن "هناك صراعا بين أصحاب الطلبات الكبرى بشأن من يدفع أولا"، مشيرا إلى أن الدول غير الغنية لا تمتلك الإمكانيات الكافية لضمان توفير الحجم الضروري من اللقاحات.

وأضاف: "نحن لسنا أغنياء"، مؤكدا مع ذلك أن حكومته تمتلك الموارد لضمان توريدات اللقاح.

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وأشار إلى أن المشكة مع الحصول على التوريدات مرتبطة بتهديدات اللاعبين الكبار مثل الاتحاد الأوروبي بفرض قيود على تصدير اللقاحات، إضافة إلى سعيهم لشراء كميات كبيرة من اللقاحات.

واعتبر أن "الاتحاد الأوروبي اتخذ "أسترازينيكا" رهينة له".

وجاء ذلك تعليقا على المعلومات حول أن الاتحاد الأوروبي يدرس حاليا إقامة آلية لمراقبة وتصدير اللقاحات والموافقة عليه، وعرقلة التصدير في حال عدم التزام المنتجين بتعهداتهم بشأن توريدات اللقاحات لدول الاتحاد.

ويأتي ذلك على خلفية فشل شركة "أسترازينيكا" البريطانية السويدية بتقديم الحجم المتفق عليه من اللقاح للاتحاد الأوروبي بسبب المشاكل في الإنتاج، التي أدت إلى تأخر الشركة عن جدول التوريدات.

المصدر: رويترز