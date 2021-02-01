بلجيكا.. هجوم مسلح في مترو الأنفاق ببروكسل والشرطة تعتقل المنفذ

ذكرت قناة RTBF نقلا عن الشرطة البلجيكية مساء يوم الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا هاجم ركاب محطة مترو في بروكسل.

وقالت القناة البلجيكية إنه ووفقا للبيانات الأولية هناك العديد من المصابين في الهجوم.

وأفادت الشرطة بأن الاعتداء لا يحمل صبغة إرهابية بل هو اعتداء يعود لأسباب خاصة وشخصية.

وأشارت إلى أن الحادث وقع في حوالي الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي.

من جهتها، قال موقع صحيفة "La Libre" البلجيكية إن نزاع بين زوجين، موضحة أنه يزعم أن رجلا اعتدى على صديقته السابقة.

وأكدت الصحيفة أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال منفذ الهجوم، مشيرة إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.

المصدر: وكالات