إيران تطلق صاروخا قادرا على حمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء (فيديو)

أعلن المتحدث باسم مؤسسة الفضاء في وزارة الدفاع الإيرانية أحمد حسيني اليوم الإثنين، أن بلاده أجرت تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ جديد قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.

وأوضح حسيني أن "الصاروخ الجديد يعتبر الأول من نوعه الذي يطلق على مرحلتين ويعمل بالوقود الصلب، وهذا الصاروخ قادر على حمل أقمار بوزن 220 كيلوغراما حتى مدار 500 كيلومتر".

وقال إن "الصاروخ "المجنح" يتمتع بأقوى تقنية المحركات التي تعمل بالوقود الصلب في إيران ويمكن إطلاقه من منصات متحركة وقادر على إيصال الأقمار الصناعية إلى المدار".

عمر هواش - طهران

المصدر: RT