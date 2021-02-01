موسكو: لم نتلق حتى الآن أجوبة موضوعية من برلين على خطاباتنا حول نافالني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين، أن موسكو لم تتلق حتى الآن أجوبة موضوعية من برلين على الخطابات التي وجهتها النيابة الروسية إلى السلطات الألمانية حول قضية نافالني.

وأشارت الوزارة في بيان استعرضت فيه تسلسل الاتصالات الروسية الألمانية بخصوص قضية نافالني، إلى أن الطلب الأول للمساعدة القانونية وجهته النيابة العامة الروسية إلى الجانب الألماني في 27 أغسطس الماضي.

ولفتت الخارجية إلى أن ميغيل بيرغر مساعد وزير الخارجية الألماني، أكد مرتين للسفير الروسي لدى برلين عزم سلطات بلاده على الاستجابة لطلب الجانب الروسي.

ومنذ أغسطس الماضي، تطلب موسكو من الجانب الألماني تسليمها نتائج تحاليل نافالني التي أجريت له في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، حيث تلقى العلاج بعد وعكة صحية حادة أصيب بها على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس.

وزعمت السلطات الألمانية لاحقا بأن نافالني تعرض للتسميم بمادة "نوفيتشوك" في روسيا، رغم تأكيد المستشفى الروسي الذي عولج فيه قبل نقله إلى ألمانيا بناء على طلب عائلته، أنه لم يتعرض لأي تسميم وأن تحاليله كانت سليمة.

ونفت روسيا مرارا وعلى مختلف المستويات فرضية تناقلتها وسائل إعلام غربية وبعض الأوساط داخل روسيا، حول وقوف الاستخبارات الروسية وراء محاولة اغتيال نافالني باعتباره زعيما للمعارضة الروسية غير البرلمانية.

المصدر: تاس