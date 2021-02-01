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الخارجية الروسية: نأمل بحل سلمي في ميانمار

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الخارجية الروسية: نأمل بحل سلمي في ميانمار
Sputnik Maxim Blinov
مبنى وزارة الخارجية الروسية
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أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو في إيجاد حل سلمي للوضع في ميانمار، داعية الأطراف إلى الحوار.

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وجاء في بيان أصدرته الوزارة اليوم الاثنين أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ميانمار، معربة عن أسفها لعدم تمكن القوى السياسية الرئيسة في البلاد من حل الخلافات بينها الناجمة عن نتائج الانتخابات البرلمانية في نوفمبر الماضي.

وتابعت الوزارة: "نأمل في إيجاد تسوية سلمية للوضع في إطار التشريعات القائمة عبر استئناف الحوار السياسي والحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبلاد".

وأضافت أن موسكو أخذت بعين الاعتبار إعلان السلطات العسكرية في ميانمار عزمها على إجراء انتخابات برلمانية في غضون عام.

واعتقل الجيش أونغ سان سو كي وكبار المسؤولين في وقت مبكر من صباح اليوم، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، واصفا هذه الخطوة بأنها ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.

واتهم الجيش اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

وفي وقت سابق اليوم تعهد العسكريون بتسليم السلطة للحزب الفائز في انتخابات حرة ونزيهة ستجرى في البلاد، دون تحديد موعد لها.

المصدر: نوفوستي

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