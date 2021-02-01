أنقرة تأمل بأن يسهم مركز المراقبة الروسي التركي في "قره باغ" بإرساء السلام

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أمله في أن يسهم مركز المراقبة الروسي التركي بإقليم قره باغ في إرساء السلام بالمنطقة.

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جاء ذلك في اجتماع أكار عبر تقنية الفيديو "كونفرانس" مع قادة وحدات الجيش داخل البلاد وخارجها، وبمشاركة جنرال من قوات بلاده المشاركة بمركز المراقبة الروسي التركي المشترك في إقليم قره باغ لأول مرة.

وشارك نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين، ونظيره التركي يونس إمرة قره عثمان أوغلو، ووزير دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف قبل يومين في مراسم افتتاح المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار بإقليم قره باغ.

ووصلت مجموعة من العسكريين الروس والأتراك إلى هناك للمشاركة في أنشطة المركز.

وفي الـ9 من نوفمبر الماضي وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين، وأذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على بيان مشترك لوقف الحرب في قره باغ.

المصدر: الأناضول+RT