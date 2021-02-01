تقارير: فريق حكومي أمريكي يراجع الاستثمارات الصينية

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن لجنة حكومية أمريكية كثفت عملياتها لمراجعة استثمارات شركات صينية ناشئة في شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة.

وذكرت أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة "Cfius"، قامت على مدار العامين الماضيين بتعيين عشرين شخصا لمراجعة الصفقات الاستثمارية القديمة "التي تنطوي على تقنيات حساسة ويمكن أن تشكل تهديدا للأمن القومي".

ويقول مسؤولون حكوميون ومحامون إن الفريق التابع للجنة يراجع رؤوس الأموال والاستثمارات التي تعود بالنفع على الصين حتى لو كانت صغيرة.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على عمل اللجنة قولهم إن المراجعات الأولية قد تستمر لأشهر، لأن البحث في صفقات رأس المال الاستثماري يمكن أن يكون معقدا ويستغرق وقتا طويلا، والكثير من هذه المراجعات والتحقيقات الحكومية لا تزال في المراحل الأولى.

وفي حالة الإدانة، فإن العقوبات تتراوح بين الغرامات وتغيير أنظمة الشركة وصولا إلى سحب رخصة الاستثمار، ومن المتوقع ظهور عدة مخالفات في العام الحالي.

المصدر: "وول ستريت جورنال"